Bei ihrer ersten Bezirksmeisterschaft in den neuen Altersklassen konnten drei junge Judoka des 1.JJJC Lünen einige Erfahrungen sammeln.

Morgens starteten in der Altersklasse U15 zunächst Lavinia Stöver und Lisa Klinke. Lisa hatte in der stark besetzten Gewichtsklasse -44kg zu kämpfen. Im ersten Kampf trat sie gegen eine starke Kaderathletin an, die sie mit einer Wurftechnik überraschte. Der darauf folgende Kampf verlief etwas besser für die frisch gebackene U15-Kämpferin, allerdings konnte sie auch hier keine Wertung erzielen und wurde letztendlich geworfen.

Ihre Trainingskameradin Lavinia hatte in der Gewichtsklasse -33kg nur eine Gegnerin, weswegen nach dem System „best-of-three“ gekämpft wurde. Das bedeutet, dass die Kämpfer dreimal gegeneinander antreten und diejenige gewinnt, die zwei davon für sich entscheidet. Im ersten Kampf unterschätzte Lavinia ihre Gegnerin und unterlag nach einem Wurf im Haltegriff. Anschließend zeigte sie mehr Konzentration und Engagement beim zweiten Kampf, wurde allerdings geworfen. Damit sicherte sie sich trotzdem die Silbermedaille und qualifizierte sich für ihre erste Westdeutsche Meisterschaft.

Als einziger Kämpfer des 1.JJJC Lünen in der U18 trat später Timo Debelius auf die Matte. Im ersten Kampf traf er auf einen erfahrenen Gegner, der in mit einem Wurf und nachfolgendem Haltegriff besiegte. Danach lieferte sich Timo einen spannenden Kampf, den er leider trotz vieler Wurfansätze knapp nicht für sich entscheiden konnte. Auch im letzten Kampf war der Andere stärker und Timo unterlag einem Wurf. Damit erreichte er allerdings gerade noch die Bronzemedaille und löste so das zweite Ticket für die Westdeutsche Meisterschaft.