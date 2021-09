Jahreshauptversammlung als höchstes Entscheidungsorgan:

In der Jahreshauptversammlung eines Vereins werden die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Das ist beim TV Eintracht nicht anders. So war der Vorstand erfreut und beruhigt, als am 17. September endlich die ausstehende und schon zweimal durch Corona verschobene Jahreshauptversammlung stattfinden konnte.

Auf der Tagesordnung standen unter anderem:

die Berichte des Vorstandes

Rechnungsberichte

Wahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer

Festsetzung der Beiträge und Aufnahmegebühren

der Wirtschaftsplan für 2021 und

Ehrungen

Versammlung an geschichtsträchtigem Ort:

Pünktlich um 19 Uhr begrüßte die 1. Vorsitzende insgesamt 29 stimmberechtigte Mitglieder im Bürgerhaus in Brambauer. Bei vielen Mitgliedern löst das Bürgerhaus Erinnerungen aus, denn hier wurde unter anderem 1989 das 75jährige Bestehen des Vereins gefeiert und es fanden hier auch schon einige Übungsstunden statt.

Berichte des Vorstands spiegeln ein positives Bild:

Bisher hat Corona dem Verein noch keine ganz bösen Überraschungen gebracht, der Mitgliederstand ist zwar um 14 gesunken, aber bei so lange ruhendem Übungsbetrieb ohne die Möglichkeit neue Mitglieder zu bekommen, zeigt diese geringe Zahl Vereinstreue. Zwar haben einige Gruppen (Ballspiele für Grundschüler und Badminton für Jugendliche) noch Kapazitäten frei, andere sind aber schon nach kürzester Zeit ausgebucht, so gibt es in den Eltern-Kind-Gruppen einen Aufnahmestop.

Wahl des Vorstands ohne Überraschungen aber mit neuem 2. Kassierer:

Der Vorstand wurde auf fast allen Positionen bestätigt, Max Burbaum wurde zum zweiten Kassierer gewählt, nachdem Birgit Ermecke aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidierte. Im geschäftsführenden Vorstand sind demnach die 1. Vorsitzende Uschi Rempe, die 2. Vorsitzende Marita Hipler-Weßel, 1. Kassierer Wilfried Reiser und Oberturnwartin Martina Seeliger.

Den erweiterten Vorstand bilden neben Max Burbaum (2. Kassierer) Regina Harwarth (Schriftwartin); Jasmin Jankowski (Kinder- und Jugendwartin); Ulrich Weßel (Gerätewart); Angelika Beyeer (Unfallbeauftragte); Gerti Bööck (Sozialwartin) und Sabine Kemna (Frauenturnwartin).

Beiträge bleiben unverändert:

Die Kassenlage erlaubt es, sowohl Beiträge als auch Aufnahmegebühren nicht zu erhöhen. Zudem beschloss die Mitgliederversammlung für die Zeit, in der wegen Corona kein Übungsbetrieb stattfand, auf die Beiträge zu verzichten. Wer möchte kann diesen Beitrag an den Verein spenden.

Nähere Informationen zum Verein und seinem Angebot finden Sie auf der "Homepage des TV Eintracht".