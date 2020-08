4-jähriger Junge angefahren, Fahrer flüchtig

Am Freitag, 21. August 2020 gegen 21:40 Uhr kam es im Ortsteil GE-Schalke zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 4-jähriger Junge angefahren wurde. Der Junge hielt sich aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn im Kreuzungsbereich Herzogstraße / Grillostraße auf, als er von einem Auto angefahren wurde und zu Boden stürzte. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug, wobei es sich am einen silberfarbenen Mazda 3 mit Ausfuhrkennzeichen handelte, in Richtung Overwegstraße, wo er von einem Unfallzeugen auf den Unfall angesprochen wurde. Sowohl Fahrer als auch die im Fahrzeug befindliche Beifahrerin reagierten jedoch nicht.

Stattdessen bog der Fahrer in die Overwegstraße ab, wobei er die rotlichtzeigende Ampel missachtete und in den Gegenverkehr in Fahrtrichtung Horst fuhr. Erst an der Ampel Overwegstraße / Grenzstraße verließ er den Gegenverkehr. Hier wurde er vom Zeugen aus den Augen verloren. Fahrer und Beifahrerin hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Der in Gelsenkirchen lebende Junge wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort vorsorglich mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.