Brand bei ALBA im Chemiepark Marl

In der Halle der Leichtverpackungssortierung der ALBA ist es an einem Förderband zu einem Brand gekommen. Fünf Mitarbeiter haben bei der ersten Brandbekämpfung vor Ort Rauchgase eingeatmet und sind nun vorsorglich im Krankenhaus.

Brand Schnell unter Kontrolle

Am Freitag, 30. Oktober 2020, ist es innerhalb der Halle an einem Förderband in der Leichtverpackungssortierung der ALBA zu einem Brand gekommen. Bei der ersten Brandbekämpfung durch die Mitarbeiter der ALBA haben diese Rauchgase eingeatmet und fünf wurden vorsorglich zur weiteren Beobachtung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Werkfeuerwehr des Chemieparks hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Öffentliche Einsatzkräfte der Polizei, der Einsatzleitdienst der Feuerwehr Marl und der Rettungsdienst des Kreises Recklinghausen waren vor Ort.