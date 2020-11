Ein 11-jähriger Fahrradfahrer aus Marl wurde am Dienstag bei einem Schulwegunfall leicht verletzt. Er war am Dienstag, gegen 14.10 Uhr, auf der Straße "In den Orthöfen" unterwegs und wollte weiter zum Rheiderlandweg.



Zur selben Zeit war die 52-jährige Marlerin mit ihrem Auto auf dem Rheiderlandweg unterwegs. Hier kollidierten die Beiden miteinander. Trotz eingeleiteter Bremsung des 11-Jährigen und der 52-Jährigen konnte der Verkehrsunfall nicht mehr verhindert werden. Der 11-jährige Fahrradfahrer wurdeleicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde am Unfallort nicht benötigt.