Feuer im Schlafzimmer einer Wohnung /Nachbar löscht den Brand mit eigenem Pulverlöscher

Ein Feuer in der Burgholzstraße in Dortmund wurde gestern gegen 14:00 Uhr der Leitstelle gemeldet. Bei Eintreffen nahmen die Einsatzkräfte Brandrauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses war. Ein 57-jähriger gegenüber wohnender Nachbar hatte bereits zuvor das Gebäude mit seinem persönlichen Feuerlöscher betreten und den Wohnungsmietern geholfen das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Die Feuerwehr selbst ging unter Atemschutz mit Wasser vor und löschte kleinere Glutnester in dem Schlafzimmerbereich des Brandraumes. Wegen der starken Rauchentwicklung sowohl in der Brandwohnung als auch in dem Hausflur mussten anschließend sieben Personen vom Rettungsdienst vor Ort auf Rauchgasvergiftung kontrolliert werden. Hiervon wurden fünf Erwachsene und ein Kind vorsorglich in Dortmunder Krankenhäuser transportiert. Darunter auch der hilfsbereite Nachbar, der mit seinem Einsatz eine größere Schadensausweitung verhindert hat. Die Brandwohnung und der Flur wurden maschinell rauchfrei gemacht und die übrigen Wohnungen ohne eine Erkenntnis große Beschädigungen kontrolliert. Am Einsatz beteiligt waren ca. 50 Einsatzkräfte der Wache 1 (Stadtmitte), Wache 2 (Eving), sowie der Freiwilligen Feuerwehr Eving (LZ25).