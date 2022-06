Haft wegen versuchten Mordes?

Am Samstag, 25.06.2022, erließ ein Richter nach Antrag der Dortmunder Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen den 26-jährigen Dortmunder, welcher im dringenden Tatverdacht steht, die vermisste Carina S. getötet zu haben.

Am Freitag, 24.06.2022, verhafteten Polizisten einen 26-jährigen Dortmunder. Er steht im dringenden Tatverdacht, seine ehemalige Lebensgefährtin Carina S. getötet zu haben. Die zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 17-jährige Frau galt seit dem 14.06.2022 als vermisst. Die Ermittlungen führt die Dortmunder Staatsanwaltschaft gemeinsam mit einer Mordkommission der Hagener Kriminalpolizei. Der Haftbefehlsantrag ist durch die Dortmunder Staatsanwaltschaft gestellt.

Am Morgen des (24. Juni) ist es in Hamm zu einem Tötungsdelikt gekommen. Eine Frauenleiche wurde im Bereich des Mitteldamms am Tibaum aufgefunden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von Fremdverschulden ausgegangen. Eine Mordkommission der Polizei Dortmund hat die Ermittlungen übernommen. Eine Obduktion des Leichnams soll kurzfristig veranlasst werden.