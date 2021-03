Jugendlicher in Packstation eingeschlossen

Am Samstagabend gegen 18:50 Uhr meldete ein Anrufer, dass ein Jugendlicher in einer Packstation eingeschlossen ist. Drei Jugendliche im Alter von 12 Jahren spielten an einer DHL Packstation. Dabei stieg einer der Jugendlichen in ein Paketfach, die beiden Anderen schlossen das Fach und gaben einen Versandcode ein. Anschließend ließ sich das Fach, auch durch einen DHL Mitarbeiter, nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr befreite den Jugendlichen. Der Jugendliche war unverletzt und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht.