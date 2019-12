Lebensgefahr! - Mann springt auf fahrenden Güterzug - Bundespolizei warnt vor tödlichen Gefahren

Am Samstagabend (21. Dezember) begab sich ein 26-jähriger Mann in Lebensgefahr. Er sprang im Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf einen fahrenden Güterzug.Gegen 19 Uhr hielten sich Einsatzkräfte der Bundespolizei anlässlich der Überwachung des Fanreiseverkehrs (Schalke - Leipzig) im Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf.



Dabei konnten sie beobachten wie, ein 26-jähriger Mann aus Haltern am See auf einen durchfahrenden Güterzug sprang, um kurz darauf wieder zurück auf den Bahnsteig zu springen.

Daraufhin wurde er durch die Bundespolizisten überprüft. Anschließend wurde ihm die Lebensgefahr erklärt, in die er sich durch sein Verhalten begeben hatte. Der Güterzug fuhr zum Tatzeitpunkt zwar "nur" etwas schneller als Schritttempo. Wäre der Mann jedoch abgerutscht und in die Gleise zwischen Zug und Bahnsteigkante gefallen, hätte er dabei sein Leben verlieren können.

Der Mann aus Haltern zeigte sich Einsichtig und entschuldigte sich mehrmals bei den Bundespolizisten. Die Tat wurde durch die Videoüberwachung im Hauptbahnhof aufgezeichnet. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.



In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor solch einem Verhalten!





- Vorsicht an der Bahnsteigkante. Halten Sie sich auf dem

Bahnsteig nicht unmittelbar an der Bahnsteigkante auf! Die weiße

Sicherheitslinie auf dem Boden markiert den sicheren Abstand zur

Bahnsteigkante. Übertreten Sie die Sicherheitslinie erst dann,

wenn der Zug hält.

- Züge durchfahren Bahnhöfe mit Geschwindigkeiten von bis zu 160

Stundenkilometern. Durch den entstehenden Luftsog können

unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in

Bewegung geraten.

- Züge können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr

langen Bremsweg.

- Züge nähern sich fast lautlos. Ein elektrisch betriebener Zug -

selbst mit über 200 Stundenkilometern - ist für das menschliche

Ohr erst wahrnehmbar, wenn er bereits vorbeifährt!

- Züge fahren auch außerhalb des ausgehängten Fahrplanes und

können ein Gleis in beide Richtungen befahren.