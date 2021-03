Mit 1,74 Promille über die Autobahn 43

Polizisten stoppten in der Nacht von Freitag auf Samstag (13.03., 00:54 Uhr) einen alkoholisierten 38-jährigen Autofahrer auf der Autobahn 43. Der Mann aus Bochum war mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Autobahn 42 in Richtung Dortmund unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung, die hinter dem Pkw fuhr, beobachte die unsichere Fahrweise des 38-Jährigen. Der Bochumer konnte die Spur kaum halten und kollidierte in einer Baustelle fast mit einem Schilderwagen.

Fahrerflucht

Die Beamten überholten das Fahrzeug des Bochumers und schalteten das Signal "Bitte Folgen" ein. Dieses ignorierte der 38-Jährige, setzte seine Fahrt fort und wechselte auf die Autobahn 43.

Erst auf einem Rastplatz bei Herne-Eickel, gelang es den Polizisten den Autofahrer zu kontrollieren. Dabei rochen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,74 Promille. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.