Nach Wohnungsbrand, Mordkommission im Einsatz

Nach einem Wohnungsbrand am Sonntagmorgen (19.1., 7.33 Uhr) an der Wilhelmstraße in Ibbenbüren wurde bei den Ermittlungsbehörden eine Mordkommission eingesetzt.

Obduktion wird durchgeführt

Bei den Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute in der Erdgeschosswohnung eine verstorbene Person. "Nach ersten Untersuchungen konnten an dem Leichnam Verletzungen festgestellt werden, denen augenscheinlich kein Brandgeschehen zu Grunde liegt", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenharhadt. "Um die genauen Todesumstände zu ergrüden, wurde der Leichnam beschlagnahmt und es wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion durchgeführt".

Identität des Toten

"Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen, bislang ist die Identität des Toten noch unklar, möglicherweise handelt es sich um einen 30-jährigen Mann", erklärte der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommisar Ulrich Bux. "Bei dem Brand wurde eine Person verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Wir konzentrieren uns nun auf dessen Zeugenaussage, werden weitere Zeugen befragen und eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung vornehmen. Glücklicherweise konnten sechs weitere Bewohner das Haus unverletzt verlassen."