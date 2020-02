Raubüberfall mit Schusswaffe auf der Polsumer Straße

Heute Mittag, 11. Februar 2020, hat ein bislang unbekannter Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Friseursalon auf der Polsumer Straße in Hassel überfallen und Bargeld erbeutet. Der mit einem roten Tuch maskierte Mann betrat gegen 12.15 Uhr den Laden, bedrohte eine 58 Jahre alte Angestellte mit den Worten "Ich will das Geld haben" und flüchtete anschließend von der Polsumer Straße in Richtung Valentinstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten Tatverdächtigen machen können. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, 185 bis 190 Zentimeter groß. Er trug dunkelblaue Jeans und einen ebenfalls dunkelblauen Parka mit Kapuze. Auffällig war ein rotes Tuch mit weißem Muster, mit dem der Mann sein Gesicht verdeckte. Er soll mit ostdeutschem Akzent gesprochen haben. Zudem gibt es Hinweise, dass der Mann Linkshänder ist.