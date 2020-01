Rettungskräfte der Feuerwehr angegriffen

Die Besatzung eines Rettungswagens der Feuerwehr war eingesetzt eine offenbar in hilfloser Lage befindliche Person zu versorgen. Der 32-jährige Mann schlief stark alkoholisiert und möglicherweise auch unter Einfluss weiterer Betäubungsmittel auf einer Bank in .Gelsenkirchen, Husemannstraße / Hiberniastraße. Zur Versorgung wurde er in den Rettungswagen geführt. Noch während ein Beamter mit den weiter notwendigen Tätigkeiten beschäftigt war, ging der Tatverdächtige auf den zweiten Retter zu und schlug diesen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Nur mit Mühe und unter Beteiligung der jetzt hinzugezogenen Polizeibeamten gelang es den Tatverdächtigen zu fixieren.

Jetzt wurde festgestellt, dass sich an der vom Tatverdächtigen getragenen Kleidung noch Preisschilder und Sicherungsetiketten befanden, diese also sehr wahrscheinlich aus einem Diebstahl stammten. Der Tatverdächtige wurde nach erster ärztlicher Versorgung festgenommen.