In der kommenden Woche von Montag, 17. Februar, bis Samstag, 22. Februar, wird in Marl an folgenden Orten geblitzt:

Montag (17.02.):Am Kanal, Brassertstr., Lipphöfestr., Martin-Luther-Str., Herzlia-Allee.

Dienstag (18.02.):Amselstr., Bachstr., In den Kämpen, Kinderheimstr., Langehegge, Paul-Schneider-Str., Rappaportstr.

Mittwoch (19.02.):Bachackerweg, Merkelheider Weg, Spechtstr., Triftstr., Halterner Str., Hammer Str.

Donnerstag (20.02.):Bachstr., Hülsstr., Kampstr., Victoriastr., Hülsbergstr., Goldregenstr., Schulstr.

Freitag (21.02.):Brüderstr., Glatzer Str., Riegestr., Westerholter Str., Buererstr.

Samstag (22.02.): Heyerhoffstr., Josefstr., Schmielenfeldstr., Obersinsener Str.

Weitere nicht angekündigte Messungen sind möglich.