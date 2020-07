Fahrerflucht ist kein Kavaliersdelikt und überdies völlig rücksichtslos gegenüber dem Geschädigten. Doch das interessierte mal wieder einen Verursacher am Dümmerweg in Marl nicht.

Der Unbekannte fuhr am heutigen Mittwoch zwischen 9 und 9.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes einen geparkten silbernen VW Touareg an und beschädigte ihn erheblich. Der Schaden ist an der Beifahrerseite.

Die Höhe des Sachschadens wird auf 1500 Euro geschätzt.