Wieder Fahrerflucht am Marler Stern

Donnerstag, in der Zeit von 13 bis 16.15 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs im Parkhaus am Marler Stern ein geparktes graues Opel Astra Cabrio an. Dabei wurde der hintere rechte Kotflügel das Autos beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete.

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr am Freitag , in der Zeit von 7.50 bis 8.15 Uhr, auf dem Lipper Weg, Höhe Hausnummer 4, einen geparkten blauen Toyota Auris an und flüchtete. Am Toyota entstand 1000 Euro Sachschaden.