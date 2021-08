Eröffnung der neuen Spielzeit im Theater Marl

Auf dem Vorplatz des Theater Marl wird am Samstag (4.9.) gezaubert, jongliert und Hochradartistik vorgeführt. Anlässlich der Eröffnung der neuen Spielzeit lädt Theaterleiter Cornelius Demming um 15 Uhr Kinder, Eltern und Interessierte zum Kindertheater-Nachmittag ein. Kostenlose Eintrittskarten sind im Stadtinformationsbüro i-Punkt im Marler Stern erhältlich.

Zirkustheater „StandArt“ und Duo „Jaap Slapmann“

Die kleinen Gäste können sich auf ein buntes Programm freuen. Los geht es mit dem Zirkustheater „StandArt“, das ein humorvolles und pädagogisch wertvolles Programm im Gepäck hat. Auch das Duo „Jaap Slapmann“ aus den Niederlanden freut sich auf Zuschauer jeglichen Alters. Ihr Reisekoffer, in dem kuriose Gestalten leben, wird die Neugier von Jung und Alt wecken.

Saison 2021/22

Mit dem Kindertheater-Nachmittag startet das Theater Marl in die Saison 2021/22. „Von der Sagenwelt des Mittelalters bis hin zum Kleinganoventum des Ruhgebietes ist alles dabei“, so Theaterleiter Cornelius Demming. Eine große Spielzeit-Eröffnung müsse auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen: „Wir sind trotzdem froh, eine kleine Kinder-und Familienshow anbieten zu können und dass auch für Kinder Kultur endlich wieder erfahrbar wird.“

Spielzeit voller kultureller Highlights

Die kleinen und großen Theaterliebhaber erwartet zwischen September 2021 und Juni 2022 eine Spielzeit voller kultureller Highlights. Dazu zählen beispielsweise das Weihnachtsmärchen „Peterchens Mondfahrt“, das sich an Kinder ab vier Jahren richtet, das Justizdrama „Der Fall Collini“ und die Gangsterkomödie „Bang Boom Bang“. Auch Berühmtheiten aus der deutschen Schauspiel- und Comedy-Szene kommen nach Marl. Neben Jochen Busse und Hugo Egon Balder in „Komplexe Väter“ sind unter anderem Frank Goosen, Muriel Baumeister und Axel Pape im Theater zu Gast. Das Programmheft der neuen Spielzeit steht digital auf der Internetseite des Theater Marl zur Verfügung .

Theaterprogramm beginnt ebenfalls am Samstag

Am Samstag (4.9.) um 19:30 Uhr startet auch das Theaterprogramm mit dem „Musikladen – Eine musikalische Wundertüte“. Die Show ist angelehnt an die gleichnamige TV-Sendung aus den 70er-Jahren und lässt die Herzen der Oldie-Liebhaber höher schlagen.

Kostenlose Eintrittskarten erhältlich

Kostenlose Eintrittskarten für den Kindertheater-Nachmittag am 4. September sind im i-Punkt (Tel. 99-4310, i-punkt(at)marl.de) im Marler Stern erhältlich. Das Kontingent ist gemäß den aktuellen Corona-Regeln begrenzt. Der Erwerb von Karten für die neue Spielzeit ist ebenfalls im Stadtinformationsbüro i-Punkt möglich.