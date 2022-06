Extraschicht in Herne: British like Stonehenge

Am 25. Juli wird es im LWL-Museum für Archäologie in Herne "British" wie Stonehenge. An Hernes einzigem Extraschicht-Standort dreht sich in diesem Jahr von 17 bis 1 Uhr alles um das berühmte Steinkreis-Monument. Steinzeit-Baumeister sind vor Ort und zeigen, wie die Steine einst nach England kamen. Scotland Yard schickt zwei seiner besten Leute, die, wie auch die Queen’s Guard, für Ordnung sorgen. Lesungen und Mitmachprogramme sollen die Faszination von Stonehenge für die ganze Familie erlebbar machen. Musikalisch rasen "The Speedos" durch das Vereinigte Königreich, kulinarisch bieten sich Fish & Chips an.

"British like Stonehenge"

lautet das Motto der diesjährigen Extraschicht im Archäologiemuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Das gilt insbesondere für den Humor. Die Gruppe "NotaBene" hat eigens für die Extraschicht große Steine besorgt, um Neuigkeiten zur Herkunft zu verraten. Die gewaltigen Felskolosse stammen ihrer Meinung nach nämlich gar nicht aus England, sondern von der Ruhr.

Im steinzeitlichen Herne

wurden von braven Steinhauern die Stonehenge- Steine gebrochen und mit Muskelkraft über den Kanal gebracht. Wie, das haben die Leute von NotaBene rekonstruiert. Eine nicht ganz ernstzunehmende Weltsensation.

Wie wichtig und wertvoll Stonehenge für das Vereinigte Königreich ist, zeigt sich daran, dass auch die Queen's Guard vor Ort sein wird. Sie bezieht Position am Eingang des Museums und weiß mit komischen und spektakulären Wachwechseln auf sich aufmerksam zu machen.

Inspector McPherson und Constabler Higgins

Für Sicherheit sorgen auch Inspector McPherson und Constabler Higgins. Geschult im Regeln des Verkehrs am Picadilly Circus und bei der Suche nach Verdächtigen in Soho und im Londoner East End, sind sie mit allen Wassern gewaschen. Higgins, der Bobby mit seiner korrekt britischen Art, und Inspector McPherson von Scotland Yard - ein Kriminaler vom alten Schlag - setzen ihre unorthodoxen Methoden ein, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Ihr englischer Akzent sorgt immer wieder für Missverständnisse und führt zu absurden Situationen.

Im Museumskino

tritt der Autor Tom C. Winter zusammen mit der Schauspielerin Sylvia Guse und dem Schauspieler Sven Möller von Theater "INTERN!" auf. Gemeinsam lesen und spielen sie aus Winters Kinder- und Jugendbuch "Lena Eichhorn und die Frostkriege" und zeigen, welche abenteuerlichen Folgen der Biss eines Eichhörnchens haben kann.

Vor dem LWL-Museum und in der Mitte der Dauerausstellung laden das Städtische Spielezentrum Herne und die Spieler von Midgard zu Brett- und Rollenspiel ein. Wer es besonders kreativ mag, kann in der kindgerechten Modellwerkstatt originelle Stonehenge-Teile (Trilithen) bauen und gestalten.

Musikalisch

geht es mit The Speedos" temporeich durch das Vereinigte Königreich. Die mobil-akustische Band spielt seit mehr als 20 Jahren in der Region und darüber hinaus. Zur Extraschicht stellen sie ausschließlich Songs "Made in England" vor. Am späten Abend übernimmt Graf Hotte das Mikro.

Zu jeder halben Stunde bietet das Museum im Wechsel eine Führung durch die Sonderausstellung "Stonehenge" und eine durch 250.000 Jahre Menschheitsgeschichte in der Dauerausstellung an. Wem nach dem Programm der Magen knurrt, kann bei Fish & Chips am ehemaligen Museumscafé neue Energie tanken.