Graffiti-Workshop am Marler Rathaus

Das Skulpturenmuseum Glaskasten lädt Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren in den Sommerferien zu zwei Workshops ein. Zuerst klappern am 28. Juli die Spraydosen bei einer Graffiti-Aktion am Rathaus. Am 8. August wird im Glaskasten kreativ gemalt (acht bis 12 Jahre). Die beiden Ferienspaß-Veranstaltungen sind kostenfrei.

Der Graffiti-Workshop startet am 28. Juli. Zusammen mit dem Künstler Christoph Kummerow soll ein Gemeinschafts-Graffiti an den Rathauswänden entstehen. Kreatives Malen bietet der Künstler Ignas Gleixner am 8. August an. Der Kursleiter und Maler greift die Sammlung des Skulpturenmuseums thematisch auf und setzt sie mit den jungen Leuten in eigene Werke um. Beide Aktionen starten um 12 Uhr am Museum. Das Ende der Veranstaltungen ist für 16 Uhr vorgesehen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Interessierte Jugendliche können sich noch beim Skulpturenmuseum Glaskasten unter der Rufnummer (02365) 99-2257 telefonisch anmelden.