Die Pandemie geht auch nicht am Heimatverein Marl spurlos vorbei. Daher bittet der Verein jetzt um Hilfe und bietet Kulturgutscheine an.

Im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie bittet der Heimatverein Marl "die treuen Besucher der Veranstaltungen im Kulturzentrum Erlöserkirche, alle Kulturliebhaber und alle Marler Bürger, die am Fortbestand des Kulturzentrums interessiert sind, um Hilfe.

Die Arbeiten am Gebäude gehen dank der zur Verfügung gestellten Fördermittel weiter.

Da aber alle Veranstaltungen ausfallen, gibt es so gut wie keine Einnahmen mehr, und es hakt bei der Finanzierung aller laufenden Kosten (Strom, Gas, Erbpacht, Versicherung) gewaltig."

Deshalb bietet der Heimatverein ab sofort Kulturgutscheine zum Kauf an. Interessenten zahlen einen von ihnen selbst festzulegenden Betrag auf das Konto (IBAN: DE 16 4266 1008 0502 0545 02) des Heimatvereins Marl ein. Sie würden dann umgehend vom Schatzmeister des Heimatvereins mit der Post einen Kulturgutschein erhalten, in dem der Wert vermerkt ist. Der Gutschein ist mit Datum und Unterschrift des Schatzmeisters versehen. Bitte Adresse bei der Überweisung angeben. Der Gutschein kann, wenn wieder Veranstaltungen stattfinden, beim Kauf einer Eintrittskarte eingelöst, oder teilweise eingelöst werden. Für den Besitzer des Kulturgutscheins also kein Verlust, für den Heimatverein eine große Hilfe, um über die Runden – sprich Pandemie zu kommen, erklärt der Verein.