Konzertreihe „Strings on Stage“ der städtische Musikschule Marl

Bach, Vivaldi, Beethoven und Mozart: Beim Konzert „Strings on Stage“ am Samstag, 2. April, präsentiert die städtische Musikschule Stücke berühmter Komponisten. Der Name der Konzertreihe ist Programm, denn ausschließlich Saiteninstrumente erklingen ab 19 Uhr auf der Bühne der Scharounschule. Kostenfreie Eintrittskarten sind ab sofort im i-Punkt erhältlich. Es gilt die 3G-Regel.

Musikalische Zeitreise

Auf das Publikum warten Ensembles, Solisten und der Streichersatz der Jungen Vielharmonie unter Leitung von André Buttler. Gemeinsam geht es dann auf musikalische Zeitreise durch mehr als drei Jahrhunderte der Musikgeschichte der Streichinstrumente. Die Moderation des Abends übernimmt Evelyn Fürst- Heck.

Kostenfreie Eintrittskarten

für das Konzert „Strings on Stage“ am Samstag, 2. April, in der Aula der Scharounschule sind im Stadtinformationsbüro i-Punkt (montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr, samstags von 9.30 bis 13 Uhr, Telefon: 0 23 65/ 99 43 10) und Restkarten an der Abendkasse erhältlich. Um einen reibungslosen Einlass sicher zu stellen, müssen ein 3G-Nachweis (geimpft, genesen oder getestet) sowie der Personalausweis griffbereit sein und am Eingang vorgezeigt werden. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen.