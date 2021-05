Kultureinrichtungen in Marl öffnen schrittweise

Aufgrund der Allgemeinverfügung des Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW ist die Bundesnotbremse im Kreis Recklinghausen außer Kraft gesetzt. Die Ausleihstellen der insel-Stadtbibliothek, das Stadtarchiv sowie das Skulpturenmuseum Glaskasten öffnen nach Pfingsten ab Dienstag (25.5.) unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen wieder ihre Türen.

Zentralbibliothek und Kinder-Jugendbibliothek Türmchen

Die Zentralbibliothek und die Kinder- und Jugendbibliothek Türmchen öffnen für den Publikumsverkehr unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, der Kontaktnachverfolgung und der beschränkten Zahl von Besuchern. Das Türmchen ist montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer (02365) 99-4279 oder per E-Mail an tuermchen@marl.de zu erreichen. Die Zentralbibliothek im Marler Stern ist zu folgenden Zeiten geöffnet: dienstags und freitags, 15 bis 18 Uhr; mittwochs und donnerstags, 11 bis 14 Uhr; und samstags, 10 bis 13 Uhr. Unter der Nummer (02365) 99-4200 oder per E-Mail an stadtbibliothek@marl.de stehen die Mitarbeiter für Bürgerinnen zur Verfügung. Auskünfte oder Bestellungen über das Angebot „books to go“ sind weiterhin montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 13 Uhr möglich.

Skulpturenmuseum

Das Skulpturenmuseum öffnet mit reduzierter Stundenzahl dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr für Besucher, die sich vorab unter der Telefonnummer (02365) 99-22 57 anmelden müssen. Die Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten, Kontakte werden nachverfolgt und das Museum darf von maximal 25 Personen betreten werden.

Marler Stadtarchiv

Das Marler Stadtarchiv öffnet seine Tür unter vorheriger Anmeldung unter der Telefonnummer (02365) 99-2798 oder per E-Mail unter stadtarchiv@marl.de die Türen. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen.

Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis unter 100

Wie der Kreis Recklinghausen mitteilte, lag die relevante Sieben-Tages-Inzidenz (RKI) bereits am Mittwoch (19.05.) seit fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Schwellenwert von 100. Damit tritt die Bundesnotbremse für die Städte im Kreis Recklinghausen außer Kraft. Stattdessen gelten jetzt die Regelungen der neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW.