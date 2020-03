Sylvia Eggers und Luise Fallsehr haben mit Marler Bürgern Interviews zu ihren Erinnerungen an den 2. Weltkrieg geführt. Daraus entstanden sind Bücher mit eindrucksvollen Schilderungen der Zeit. Diese wollen die Schüler des 9. Jahrgangs der Willy-Brandt-Gesamtschule in Marl nun nutzen, um die Geschichte lebendig zu halten.



Dazu wurde ihnen kürzlich ein Klassensatz der Bücher durch Sylvia Eggers zur Verfügung gestellt. Stellvertretend für die Schule haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b mit ihrem Geschichtslehrer Herrn Streibel die Bücher in Empfang genommen und durch kurze spannende Erzählungen einen ersten Einblick in die vielfältigen persönlichen Erinnerungen erhalten.

Die Bücher machten die Schüler neugierig und werden auch im Unterricht eingesetzt.