„Nathan der Weise“ im Theater Marl

Es ist ein Klassiker, der nicht an Aktualität eingebüßt hat: Das Stück „Nathan der Weise“ steht am 5. Oktober um 18 Uhr und am 6. Oktober um 10 Uhr auf dem Spielplan des Marler Theaters. Tickets gibt‘s im Stadtinformationsbüro i-Punkt.

Hass, Vorurteile und Vernichtungsfantasien

In dem dramatische Gedicht von Gotthold Ephraim Lessing geht es um den Juden Nathan, der nach einer Reise nach Jerusalem zurückkehrt. Daheim steht er nicht zum ersten Mal vor den Trümmern seines Daseins: Sein Haus ist abgebrannt, Recha, seine Tochter, nur knapp dem Tod entronnen, gerettet von einem jungen Tempelherrn, einem Christen, der sich schämt, einer Jüdin das Leben gerettet zu haben. Recha spürt seitdem diese besondere Form der Liebe. Und auch der Tempelherr vergisst für eine kurze Zeit alle Vorurteile. Doch im Hintergrund toben die Intrigen und Machtkämpfe zwischen Saladin, dem muslimischen Sultan und dem christlichen Patriarchen in Zeiten des Krieges um die Heilige Stadt. Das Leben ist geprägt von religiösem Hass, Vorurteilen und Vernichtungsfantasien. Nathan wird zum Sultan gerufen, der ihm eine lebensgefährliche Falle stellt.

Plädoyer für Toleranz und das friedliche Miteinander

Das Stück „Nathan der Weise“ aus dem 18. Jahrhundert wird gezeigt vom Westfälischen Landestheater. Es thematisiert den Hass zwischen den großen Religionen während der Kreuzzüge im 12. Jahrhundert und gilt seit seiner Entstehung als Plädoyer für Toleranz und das friedliche Miteinander der Religionen.

Karten gibt es ab 7,50 Euro

Die Karten für die Aufführung im Marler Theater am Dienstag, 5. Oktober, um 18 Uhr und am Mittwoch, 6. Oktober, um 10 Uhr kosten 15 Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Jugendliche. Sie sind im i-Punkt (geöffnet montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr) erhältlich.