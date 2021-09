Tag des offenen Denkmals: Vereine zeigen ihre Arbeit auf der Zeche Zollern

Unter dem Motto "Die Natur und wir" lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Sonntag (12.09.) von 10 bis 18 Uhr in sein Industriemuseum Zeche Zollern in Dortmund ein.

NABU NRW

Besucher:innen erwartet ein vielfältiges Programm. Den ganzen Tag über geben Vereine und Initiativen aus dem Ruhrgebiet Einblicke in ihre Arbeit. Der NABU NRW ist mit einem Jugendumweltmobil zum Thema "Der Wolf macht Schule" vertreten, der NABU Dortmund informiert an seinem Stand über Insekten und ihren Lebensraum.

Beim RVR-Ruhr Grün erlernen Kreative die Technik der Brandmalerei auf Holz. Zusätzlich gibt es Bastel- und Spielaktionen. Im Keller der Maschinenhalle zeigt das RVR-Klimacamp unter dem Titel "Stadt der Zukunft" eine von Jugendlichen gestaltete Ausstellung zum Thema Klimaschutz. Die Natur- und Umweltschutzakademie (NUA) präsentiert ihren Lumbricus-Umweltbus. Wildbienenhotels aus eigener Fertigung gibt es am Stand von Wildbien.de zu sehen.

Pfad der Musik

Zusätzlich bietet die Musikschule Dortmund einen Pfad der Musik mit Stationen zum Ausprobieren von Instrumenten und Bastelaktionen für Kinder an. Für Livemusik sorgt die Dortmunder Bluesrock-Band "Stereo Bandits".

Maschinenhalle

Auch das LWL-Industriemuseum Zeche Zollern selbst hat Aktionen vorbereitet. Mit dem Quecksilberdampfgleichrichter und dem Leonard-Umformer werden in der Maschinenhalle zwei Maschinen erstmalig der Öffentlichkeit vorgeführt. Den ganzen Tag über lädt die historische Grubenbahn zu einer Fahrt über das Zechengelände ein, außerdem finden in regelmäßigen Abständen diverse Führungen statt.

Der Eintritt ist am Sonntag frei.

Die folgenden Vereine und Institutionen präsentieren sich auf der Zeche Zollern:

RVR Ruhr Grün

RVR Klimacamp

NABU Nordrhein-Westfalen

NABU Dortmund

NABU Insektengarten Dortmund

BUND Kreisgruppe Dortmund

NUA (Natur- und Umweltschutzakademie)

NRW WaldMobil

Wildbien.de

Musikschule Dortmund

FABIDO Familienzentrum Bövinghauser Straße

Förderverein Zeche Zollern