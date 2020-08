Workshopreihe für neues Kulturprofil in Marl

Die Stadt Marl richtet ihre Kulturarbeit neu aus und lädt Kulturschaffende und -interessierte herzlich ein aktiv mitzuwirken. Am Donnerstag, den 27. August, findet die Auftaktveranstaltung im Theater Marl statt.

Stadt Marl lädt zur Auftaktveranstaltung am 27. August ein

Mit einem breit angelegten Beteiligungsprozess entwickelt die Stadt Marl ein Kulturprofil und stellt damit die Weichen für die Zukunft der Marler Kulturlandschaft. Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe mit der Auftaktveranstaltung am Donnerstag, den 27. August 2020, um 17 Uhr im Theater Marl. Nach dem Grußwort wird Moderator Bernward Tuchmann die weitere Vorgehensweise und den geplanten Prozess erläutern. Im Anschluss gibt es für alle Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen und wichtige Hinweise für eine erfolgreiche weitere Gestaltung zu geben.

Einladung

Die Stadt läd alle kulturell engagierten und interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, ihre Kompetenzen, Erfahrungen und Ideen in die Entwicklung des neuen Kulturprofils einzubringen. Am 6. Oktober folgt der Workshop „Stärken-Schwächen-Analyse“ um 17 Uhr im Sitzungstrakt des Rathauses. Mit der „Zielkonferenz“ endet die Workshopreihe dann am 17. November. Sie findet ebenso um 17 Uhr im Sitzungstrakt des Rathauses statt.

Anmeldung zur Teilnahme

Eine Teilnahme an den jeweiligen Terminen ist nur nach vorheriger Anmeldung unter Angabe von Kontaktdaten möglich. Dazu können sich Interessierte per E-Mail an amt48(at)marl.de mit Teilnehmerzahl, Name, Adresse und Telefonnummer melden.

Einen Flyer mit Anmeldeschein, in dem alle Termine und Informationen enthalten sind, gibt es auf der Internetseite der Stadt Marl unter www.marl.de/kulturprofil. Das Faltblatt liegt zudem im Stadtinformationsbüro i-Punkt, in der insel-VHS, in der Musikschule der Stadt Marl sowie im Skulpturenmuseum Glaskasten aus.