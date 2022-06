August-Döhr-Schule in Marl gewinnt die Goldene Blumenzwiebel

An der OGS August-Döhr-Schule (ADS) in Marl-Drewer haben Schulkinder der 1. bis 4. Klasse im Rahmen der Garten-AG an der Blumenzwiebelkampagne „Goldene Blumenzwiebel 2022“ teilgenommen – und gewonnen! Im Frühjahr wurde die Schule von einem bunten Blumenmeer aus Tulpen, Krokussen, Narzissen und Hyazinthen überrascht.

Schulgarten mit Narzissen und Frühlingswiese

Die OGS der ADS hat sich vergangenes Frühjahr für ein Blumenzwiebelpaket von Bulbs4Kids angemeldet. In der Garten-AG haben Kinder der 1. bis 4. Klasse unter der Leitung von Isabell Haubenthal die Blumenzwiebeln rund um die Schule gepflanzt. Unter anderem wurde der Steinkreis im Schulgarten mit Narzissen bestückt, eine braune, platt getretene Grünfläche in eine Frühlingswiese verwandelt und ein Tulpenbeet als bunter Farbkasten angelegt. Die ganze Schule freut sich schon jetzt zusammen mit der Schulleitung Bettina Braun und der OGS-Leitung Sabine Schmeing auf das nächste Frühjahr und das Wiedersehen mit den farbenfrohen Frühblühern.

Pokal und Zertifikat

Die Garten-AG hat mit der Pflanzaktion neben 799 Klassen aus Deutschland, 450 Klassen aus den Niederlanden, 400 Klassen aus England, 350 Klassen aus Frankreich, 150 Klassen aus Kanada und 100 Klassen aus Schweden an der Kampagne Bulbs4Kids teilgenommen. Mit der Teilnahme ist auch ein Foto- und Video-Wettbewerb verbunden. Durch die Einsendung von Fotos und Videos traten alle teilnehmenden Klassen beim Wettstreit um die „Goldene Blumenzwiebel 2022“ an. Es wurden über 1.000 Einsendungen eingereicht. Je Land konnte jedoch nur eine Klasse gewinnen. Die siegreichen Klassen erhielten nicht nur einen Pokal und ein Zertifikat, das an der Schule aufgehängt werden kann – jedes Kind erhielt außerdem ein eigenes Zertifikat und ein Geschenk.