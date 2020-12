Ein Neustart muss her: Die schöne Shiva war eigentlich schon mit mehr als einer Pfote aus dem Tierheim, doch bei ihren neuen Menschen passte es ihr einfach nicht.

Für die wunderschöne Mieze mit dem klangvollen Namen suchen die Mitarbeiter vom Tierheim Marl absolut katzenerfahrene Menschen, die die Geduld aufbringen können, sie in Ruhe ankommen zu lassen.



Shiva ist 2012 geboren und mag gerne 'mal ein Spielchen oder auch in Maßen Schmuseeinheiten. Dann zeigt sie es auch, wenn es ihr genug wird. Shiva mag absolut keine Artgenossen oder Hunde, aber für ein ausgeglichenes Seelenleben wäre sie für Freigang nach einer Eingewöhnung sehr dankbar. Das darf es auch ein katzensicherer Garten sein. Kinder sollten nicht in dem eher ruhigen Zuhause leben.

Shiva ist nämlich durchaus anspruchsvoll bei der Suche nach dem richtigen Zuhause. Aber für diese Katze muss es eben der richtige Mensch in der richtigen Umgebung sein, da ist die Dame sehr eigen.​