Wenn man Entenküken fotografieren will, muss man mitunter stundenlang warten, bis sie sich zeigen. Nach stundenlangem Umrunden des City-Sees auf der Suche nach dem flauschigen Nachwuchs der Reiherente und Stockente, hatten wir die Hoffnung schon fast aufgegeben. Immerhin zeigten die Haubentaucher bereitwillig ihre Kinderschar. Unerwartet kam die kleine Entenfamilie dann wie aus dem Nichts angeschwommen. Leider fiel sofort ein Küken auf, dessen Bein beim Schwimmen seltsam aus dem Wasser herausschaute ...

Mit etwas Futter lockten wir die kleine Familie an Land und sahen, dass ein Küken den Paddel nicht bewegen konnte. Es gelang, das kleine Flauschbällchen zu fangen, da es mit dem verletzten Bein nicht schnell genug flüchten konnte. Die Entenmutter versuchte wild schimpfend und flatternd, ihr weinenden Küken zu verteidigen. Was für ein Löwenherz! Entenmütter sind echte Helden, ihr Mut bewundernswert, aber sie hatte natürlich keine Chance, ihr Kind zurück zu bekommen.

Karin Muc von den Stadttauben Marl e.V. hatte am Nachmittag einen Termin beim Tierarzt Dr. Meister und erklärte sich bereit, das Entchen mitzunehmen. Zum Glück hat es keinen Knochenbruch, aber das Gelenk ist versteift. In einer privaten Pflegestelle des gemeinnützigen Vereins "Stadttauben Marl e.V." wird nun versucht, das kleine Paddelfüßchen wieder in Form zu bekommen, so dass die Ente wieder auf dem Fuß laufen kann und nicht auf dem Gelenk. Es trägt nun eine Art orthopädischen Schuh und wir hoffen, dass es bald wieder zurück zur Familie kann.

Bitte die Daumen drücken. Wer die Stadttauben Marl unterstützen will, egal ob tatkräftig oder finanziell, findet alles Infos auf ihrer Internetseite: www.stadttauben-marl.de. Mehr Informationen zum Geschehen am City-See in Marl sind auf www.city-see.de nachzulesen.