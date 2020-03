Die Lage im Kreis Recklinghausen stellt sich aktuell dar. Es gibt ab heute Nachmittag 37 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Recklinghausen (Stand 13.03., 16.00 Uhr).

Ein Schüler des Kuniberg Berufskollegs ist positiv auf Corona getestet worden. Das Gesundheitsamt des Kreises hat veranlasst, dass die gesamte Klasse vorsorglich in häusliche Isolation genommen wird. Die Isolation gilt für 14 Tage ab dem letzten Kontakt zu dem infizierten Schüler. Die Schüler, die unmittelbaren, engen Kontakt hatten, werden ebenfalls getestet. Das Gesundheitsamt nimmt darüber hinaus Kontakt zum Arbeitgeber und zu den Personen auf, zu denen er engeren Kontakt hatte.

Insgesamt ist die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen weiter gestiegen. Insgesamt liegen dem Gesundheitsamt die Meldungen von 37 bestätigten Fällen vor. Das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen steht in Kontakt mit den Personen.

Bislang bekannt gewordene Fälle:

Castrop-Rauxel: 7

Datteln: 3

Dorsten: 7

Gladbeck: 0

Haltern am See: 3

Herten: 3

Marl: 4

Oer-Erkenschwick: 2

Recklinghausen: 8

Waltrop: 0

Die Kreisverwaltung hat den Krisenstab einberufen, der die Entwicklung der Lage stets im Auge behält und jederzeit handlungsfähig ist. Mit den kreisangehörigen Städten und den Krankenhäusern steht die Verwaltung in engem Austausch.

Veranstaltungen im Kreisgebiet

Ein Erlass des Gesundheitsministeriums des Landes NRW regelt ab sofort und auf unbestimmte Zeit, dass Großveranstaltungen, bei denen mehr als 1000 Teilnehmer erwartet werden, abgesagt werden müssen.

Der Erlass des Ministeriums sieht außerdem vor, dass die Gesundheitsämter für Veranstaltungen unter 1000 Teilnehmern eine Empfehlung an die Ordnungsämter der Städte geben, die für die Umsetzung des Erlasses zuständig sind. Die Empfehlung des Kreises richtet sich nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts.