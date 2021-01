5.241 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster am Freitag, Kreis Recklinghausen 1.591

Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

29.01.2021.

5.241 aktuell Infizierte

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 324 (300), insgesamt Infizierte 3.580 (3.555), Verstorbene 56 (55), Genesene 3.200 (3.200)Kreis Borken: aktuell Infizierte 396 (364), insgesamt Infizierte 7.973 (7.940), Verstorbene 177 (176), Genesene 7.400 (7.400)Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 183 (170), insgesamt Infizierte 3.546 (3.531), Verstorbene 63 (61), Genesene 3.300 (3.300)Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.073 (1.121), insgesamt Infizierte 9.335 (9.281), Verstorbene 262 (260), Genesene 8.000 (7.900)Stadt Münster: aktuell Infizierte 223 (206), insgesamt Infizierte 5.113 (5.095), Verstorbene 90 (89) Genesene 4.800 (4.800)

Kreis Recklinghausen:

aktuell Infizierte 1.591 (1.589), insgesamt Infizierte 19.996 (19.891), Verstorbene 505 (502), Genesene 17.900 (17.800)



Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 593 (527), insgesamt Infizierte 9.615 (9.547), Verstorbene 222 (220), Genesene 8.800 (8.800)Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 858 (816), insgesamt Infizierte 7.624 (7.578), Verstorbene 166 (162), Genesene 6.600 (6.600)Gesamtzahl: aktuell Infizierte 5.241 (5.093), insgesamt Infizierte 66.782 (66.418), Verstorbene 1.541 (1.525), Genesene 60.000 (59.800)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Drei weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen

Es gibt drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen. Verstorben sind in Herten ein 87-jähriger Mann und eine 91 Jahre alte Frau sowie in Waltrop ein 91-jähriger Mann.