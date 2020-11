Bürgerinitiative Marl Hüls bei der konstituierenden Sitzung des Kreistags Recklinghausen

Die konstituierende Sitzung fand im Saal Kassiopeia im Ruhrfestspielhaus statt. Damit sie dort abgehalten werden konnte, hatte die Verwaltung verschiedene Infektionsschutz-Maßnahmen getroffen. So gab es unter anderem Einzeltische mit Mindestabstand, Desinfektionsmittel auf jedem Tisch, Einbahnstraßenregelungen und eine Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung.

Bürgerinitiative Marl Hüls

Mitglieder der BI nutzten die erste Sitzung des Kreistages um die Kreistagsmitglieder auf ihre Forderungen zur Mobilität im Vest aufmerksam zu machen.

Um die zukünftige, Städte- übergreifende Mobilität, mit möglichst emissionsarmen Antrieben (zB.E-bikes auf Radschnellwegen)zu realisieren, sind grundlegende Änderungen im Wegenetz des Vestischen Kreis notwendig.

Es liegt nicht an, das durch Privatisierung des öffentlichen Eigentum, der öffentliche Nahverkehr, sowie Bürgerinnen und Bürger zeitraubende Umwege in Kauf nehmen müssen.

Hier werden unnötige Emissionen freigesetzt, von einer zukunftsfähigen , nachhaltigen Mobilität im nördlichen Ruhrgebiet kann keine Rede sein, solange diese Zustände fortbestehen. Unsere Bürgerinitiative fordert deshalb eine möglichst baldige Problemlösung von den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft. Unser Motto lautet: "Es gibt keine heiligen Kühe in Zeiten des Klimawandel!

Christian Thieme

Christian Thieme von der Bürgerinitiative Marl Hüls, nutzte die Zeit vor der Amtseinführung zum verteilen der Flugblätter an die Mandatsträger und zum kurzen Gespräch mit Abgeordneten verschiedener Parteien.

Nach der Wahl der Stellvertreter des Landrates, der Einführung und Verpflichtung der Mitglieder der verschiedenen Kreisausschüsse, erlaubt Landrat Bodo Klimpel, nach persönlicher Anrede von Christian Thieme, ausnahmsweise eine schriftlich nicht eingereichte, spontane Einwohnerfrage zu stellen:

"Wie und mit welcher Strategie wollen Sie den Vestischen Klimapakt zum Leben erwecken?

Antwort: "Möglichst bald. Alle Maßnahmen werden von der Verwaltung und dem dafür zuständigen Ausschuss vorbereitet und schlussendlich hier im Kreistag verabschiedet.

Für den Vestischen Klimapakt sind vier Stellen beschlossen worden, die Personalverwaltung ist gerade dabei, entsprechende Stellenbesetzungsverfahren durchzuführen".

Mit der Einladung an den Fragesteller zum Besuch der zuständigen Fachausschuss- Sitzungen, ergänzte der Landrat seine klare Ansage.

Amtseinführung Landrat



Die Amtseinführung des neuen Landrats übernahm Walter Deckmann, Altersvorsitzender des Kreistages. Mit der Vereidigung übergab er auch die Leitung der ersten Sitzung an Landrat Klimpel. "Als neuer Kapitän des Supertankers ‚Kreishaus‘ weiß ich, dass die kommenden Monate und Jahre Herausforderungen beinhalten", so Klimpel. "Wenn ich jedoch eines ganz sicher weiß, dann das: Diese Herausforderungen lassen sich nur mit einer guten Mannschaft meistern. Einer guten Mannschaft in der Politik, die die richtigen Entscheidungen trifft und damit die Richtung für die Verwaltung vorgibt. Und eine gute Mannschaft in der Verwaltung, die diese Entscheidungen vorbereitet, vorschlägt und auch umsetzt - schnell, motiviert und immer mit Blick auf unser gemeinsames Ziel."

stellvertretende Landräte

Neben dem Landrat wurden außerdem drei stellvertretende Landräte bestellt, die in der kommenden Legislaturperiode ebenfalls den Kreis repräsentieren werden. Erste stellvertretende Landrätin ist Martina Eißing von der CDU, zweite Stellvertreterin Nicole Wölke-Neuhaus von der SPD und dritter stellvertretender Landrat Dr. Marco Zerwas von Bündnis 90 / Die Grünen.