Bürgerintiative Marl Hüls erwartet Antworten des Bürgermeisters auf Einwohnerfragen

Seit der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Marl in dem Christian Thieme Einwohnerfragen für die BI gestellt hat warten sie auf Antworten.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Arndt.

Sicherlich haben sie meine Fragen vergessen, die sie mir schriftlich beantworten wollten.

1) Welche Maßnahmen sind für die Stadtplanung zur Besserung der Klima-Situation in Marl-Hüls vorgesehen?

Hintergrund ist die Einstufung des RVR, in dem der Stadtteil ein Hitze Hotspot ist.

(siehe die Vorlagen seitens des Regionalverband die dem Rat der Stadt zum Thema vorliegen)

2) Wird ihre Verwaltung den Betreiber des Flughafen Loemühle die Fällerlaubnis von Bäumen im FFH Gebiet "Die Burg" Lenkerbeck erteilen?

Ich bitte aufgrund der Dringlichkeit, um eine mündliche Beantwortung bei der Sitzung im Rathaus.

Frdl Gruß,

Christian Thieme