Die wehrhafte Demokratie braucht die kritische Zivilgesellschaft

Nicht erst die Ereignisse in Erfurt haben gezeigt: Die

Grundpfeiler der Demokratie in Deutschland sind an vielen Stellen

gefährdet. Zugleich schrumpfen Handlungsspielräume für

bürgerschaftliches Engagement. „Zivilgesellschaft unter Druck: Die

Bedeutung von kritischem Engagement für die Demokratie“ lautete denn

auch der Titel der Diskussionsveranstaltung am Samstag, 15. Februar, in

der Frankfurter Paulskirche, zu der das globalisierungskritische

Netzwerk Attac und die Stadt Frankfurt gemeinsam eingeladen hatten.

Anlass war das 20-jährige Bestehen von Attac Deutschland.

Oberbürgermeister Peter Feldmann begrüßte die 550 Gäste in der vollen

Paulskirche und betonte, diese sei der richtige Ort für eine Diskussion

über die zentrale demokratische Frage „In welcher Gesellschaft wollen

wir leben?“. „Diese Veranstaltung hat eine Vorgeschichte“, sagte das

Stadtoberhaupt und erinnerte daran, dass die Paulskirche am 15.

September 2018 von Attac-Aktivistinnen und -Aktivisten symbolisch

besetzt wurde. „Dieser Termin war kein Zufall. Denn der 15. September

wurde von den Vereinten Nationen 2007 zum Internationalen Tag der

Demokratie erklärt. Das Datum soll darauf aufmerksam machen, dass

Demokratie nicht einfach so besteht, sondern man sich dafür einsetzen

muss“, sagte Feldmann.

Netzwerke und wache Geister

Aus diesem Grund habe sich der Oberbürgermeister, welcher sich

seinerzeit auf einer Dienstreise in der Türkei befand, auch dagegen

entschieden, die Paulskirche räumen zu lassen, da die Besetzung

friedlich verlief und sich die Aktivisten für Demokratie einsetzten.

„Wir brauchen Bündnisse, Netzwerke und wache Geister, die für unsere

Demokratie streiten. Attac setzt sich seit 20 Jahren für gerechte

Globalisierung und Demokratisierung sowie für eine ökologische,

solidarische und friedliche Weltwirtschaftsordnung ein. Daher gratuliere

ich heute gerne zum Jubiläum“, sagte der Oberbürgermeister.

Es sei höchste Zeit, Antifaschismus und den Kampf gegen Ausbeutung als

bürgerlichen Minimalkonsens zu begrüßen, statt sie als angeblich

radikale Ideologie abzuwehren, forderte die Journalistin Ferda Ataman in

ihrer Auftaktrede. Doch wer sich engagieren wolle, müsse „immer noch

erklären, warum wir in Deutschland Menschenrechte und Bürgerrechte

durchsetzen wollen“, kritisierte sie. „Warum ist das so? Machen wir den

Minimalkonsens wieder menschenfreundlich!“

Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung

Ob durch die Kriminalisierung von Seenotrettung, verschärfte

Polizeigesetze, die Aushöhlung des Rechts auf Privatsphäre oder die

Aberkennung der Gemeinnützigkeit: Unbequeme zivilgesellschaftliche

Akteure haben zunehmend mit so genannten Shrinking Spaces zu kämpfen.

Darin waren sich Luisa Neubauer von Fridays for Future, die

Netzaktivistin Katharina Nocun, Jana Ciernioch von SOS Méditerranée und

die Attac-Aktivistin Judith Amler bei der Diskussion auf dem Podium einig.

Während sich die EU komplett aus der Seenotrettung zurückziehe, führe

die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung dazu, dass die Fluchtübers Mittelmeer immer gefährlicher werde und kaum noch jemand die

täglichen Menschenrechtsverletzungen an die Öffentlichkeit bringe,

berichtete Jana Ciernioch: „Den Preis zahlen die Menschen, die auf der

Flucht ertrinken. Unsere Aufgabe ist es, weiter vor Ort zu sein – damit

das Mittelmeer keine Blackbox wird.“

Fridays for Future

Anders als den Seenotrettern ist es den Schülerinnen und Schülern von

Fridays for Future im vergangenen Jahr gelungen, zivilgesellschaftliche

Spielräume zu öffnen und mit Leben zu füllen, betonte Luisa Neubauer.

Die Aktivistin beunruhigt aber, in welche Richtung sich der Klimadiskurs

verschiebt: „Wenn Aktivist*innen zu ‚Klimahysteriker*innen‘ und

Wissenschaftler*innen zu ‚Apokalyptiker*innen‘ degradiert werden, macht

man Türen zu, die in diesen Tagen weit aufgestoßen werden müssten.“

vernetzte Demokratie

Je stärker die Eingriffe in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger,

desto kleiner der Spielraum für zivilgesellschaftlichen Protest. Auf

diesen Zusammenhang machte Katharina Nocun aufmerksam: „Das Recht,

seinen ‚eigenen Raum‘ zu haben, ist ein wichtiges Fundament vernetzter

Demokratie. Wenn Wirtschaft und Strafverfolgungsbehörden darauf dringen,

dass man gefälligst ‚nichts zu verbergen‘ haben sollte, gerät dieses

Fundament unter Druck.“

Rechtsstaat und Demokratie

Repressionen wie in vielen autoritär regierten Staaten sind in

Deutschland kaum denkbar, stellte Judith Amler klar. „Doch ein

vermeintlich niedrigschwelliger erster Schritt zur Einschränkung von

Rechtsstaat und Demokratie ist der Versuch, Finanzierungsquellen für

nichtstaatliche Akteure auszutrocknen, etwa indem ihnen wie Attac die

Gemeinnützigkeit entzogen wird. Dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren.

Es gilt, die freie Meinungs- und Willensbildung zu verteidigen und eine

verlässliche Finanzierung auch für kritische Stimmen zu sichern. Denn

die wehrhafte Demokratie ist auf aktive Bürgerinnen und Bürger und eine

wache Zivilgesellschaft angewiesen.“