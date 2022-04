Die CDU Alt-Marl, der Kulturausschussvorsitzende Karl-Heinz Dargel und die Teilfraktion Kultur der CDU Marl laden die Anwohner in Alt-Marl und alle kulturinteressierten Bürger zu einer Bürgerbegehung in den Volkspark Marl ein.

Der Volkspark in Alt-Marl ist der wichtigste Ort für Naherholung in unserer Stadt. Gerade erst hat der CDU Ortsverband Alt-Marl gemeinsam mit der CDU Teilfraktion des Kulturausschusses einen Termin für eine Bürgerbegehung des Volksparks vereinbart, als die gute Nachricht bekannt wurde. So informierte die Verwaltung, dass die Fördergelder in Höhe von 4,4 Millionen Euro nunmehr genehmigt sind.

Diese Fördergelder sollen in die Umgestaltung und Sanierung des Volksparks Marl im Rahmen der Internationalen Gartenbauausstellung fließen. Die Vorsitzende des Ortverbandes, Jennifer Ammersilge und der kulturpolitische Sprecher der CDU, Peter Gesser, freuen sich und sehen in der Neugestaltung eine wichtige Aufwertung des Freizeit- und Erholungsangebotes in unserem Ortsteil. „Der Volkspark ist das Herz von Alt-Marl und soll für alle Bürger jeder Altersgruppe wieder attraktiver werden“, so das Statement der beiden Ratsmitglieder.

Die Bürgerbegehung der CDU Marl findet am 09.04.22 um 10.30 Uhr statt. Dabei sollen neben den bereits vorgesehenen Planungen auch weitere Impulse und Ideen für mehr Kultur und Freizeit- und Erholungsangebote im Volkspark erörtert werden.

Treffpunkt für die Begehung ist der Eingang zum Volkspark an der Kreuzung Ophoffstraße/Am Volkspark.