Inzidenzzahlen im Regierungsbezirk Münster am Samstag, Kreis Recklinghausen 157,6

Laut Landeszentrum für Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) (Stand: 16.01.2021) ergibt sich bei den Inzidenzzahlen im Regierungsbezirk Münster für heute folgendes Bild (Zahlen des Vortages in Klammern):

Stadt Bottrop 223,7 (212,6)

Kreis Borken 68,1 (76,7)

Kreis Coesfeld 68,5 (72,5)

Stadt Gelsenkirchen 178,7 (179,1)

Stadt Münster 67,9 (72,3)

Kreis Recklinghausen 157,6 (182,7)

Kreis Steinfurt 113,3 (123,4)

Kreis Warendorf 180,0 (169,5)

18 weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen



Es gibt 18 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen.

Gestorben sind in Gladbeck drei Frauen im Alter von 80, 81 und 85 Jahren sowie sieben Männer im Alter von 89, 86, 85, 79, 85, 77 und 88 Jahren, in Herten zwei Frauen im Alter von 95 und 89 Jahren sowie ein Mann im Alter von 90 Jahren, in Marl eine Frau im Alter von 90 Jahren, in Oer-Erkenschwick eine Frau im Alter von 89 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 64 und 89 Jahren sowie in Waltrop ein Mann im Alter von 91 Jahren.

Seit Beginn der Pandemie meldet die Kreisverwaltung die Todesfälle erst, wenn auch eine schriftliche Bestätigung vorliegt.

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar.