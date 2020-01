Sitzblockade gegen den Neujahrsempfang der AfD

In Grefrath-Oedt hat es in den Nachmittags- und Abendstunden des 23.1. an der Albert-Mooren-Halle eine Versammlung gegen den Neujahrsempfang der AfD gegeben. Die Polizei war vor Ort. Die Veranstaltungen ist friedlich verlaufen. Die Polizei blieb mit starken Einsatzkräften vor Ort. So musste ein Platzverweis ausgesprochen werden, weil ein 20-Jähriger Deutscher aus Marl Versammlungsteilnehmer offensichtlich animiert hatte, die polizeiliche Absperrung zu überwinden, was unterbunden wurde. Anschließend gab es, offensichtlich angeführt von dem 20-jährigen, eine kurzfristige Sitzblockade auf der Fahrbahn. Nach dem ausgesprochenen Platzverweis löste sich die Situation auf und die Gruppe entfernte sich von der Absperrung.