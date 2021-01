"Westfalenparlament" stellt sich neu auf

Zum ersten Mal haben die 125 Abgeordneten in der neuen Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Münster getagt. Nach den Kommunalwahlen im Herbst 2020 hatten sich das "Westfalenparlament" und seine Fraktionen und Gruppierungen neu konstituiert (CDU: 45 Sitze, SPD: 34, Grüne: 24, FDP: 7, AfD: 6, Linke: 5, Freie Wähler: 3, Die Partei: 1). Die Abgeordneten trafen sich wegen der Corona-Pandemie unter besonderen Vorkehrungen ausnahmsweise in der Halle Münsterland.

Zum Vorsitzenden der LWL-Landschaftsversammlung wurde Klaus Baumann (CDU) aus Ennepetal (Ennepe-Ruhr-Kreis) gewählt. Seine Stellvertreterinnen im Präsidium der Landschaftsversammlung wurden Gertrud Welper (Grüne, Kreis Borken), Andreas Suermann (SPD, Kreis Höxter) und Kai Abruszat (FDP, Kreis Minden-Lübbecke)

Die Abgeordneten der Landschaftsversammlung gestalten die Politik des LWL und vertreten die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe. Diese Mitgliedskörperschaften tragen und finanzieren den LWL.

Den Vorsitz in den Ausschüssen übernehmen:

Landschaftsausschuss: Klaus Baumann (CDU, Ennepe-Ruhr-Kreis)

Finanz- und Wirtschaftsausschuss: Dr. Kai Zwicker (CDU, Kreis Borken), Stellvertreter Werner Loke (Grüne, Kreis Lippe)

Personalausschuss: Wolfgang Diekmann (CDU, Hochsauerlandkreis) Stellvertreterin Martina Schnell (SPD, Bochum)

Sozialausschuss: Barbara Lützenbürger (SPD, Ennepe-Ruhr-Kreis), Stellvertreter Harald Wölter (Grüne, Münster)

Gesundheits- und Krankenhausausschuss: Josef Geuecke (CDU, Kreis Olpe), Stellvertreter Dr. Thomas Reinbold (FDP-FW, Dortmund)

Schulausschuss: Norbert Ostermann (Grüne, Kreis Warendorf), Stellvertreterin Elisabeth Lindenhahn (SPD, Kreis Borken)

Kulturausschuss: Michael Pavlicic (CDU, Kreis Paderborn), Stellvertreter Dieter Gebhard (SPD, Gelsenkirchen)

Bauausschuss: Ursula Ecks (SPD, Kreis Gütersloh), Stellvertreter Thorsten Schmolke (Grüne, Kreis Gütersloh)

Rechnungsprüfungsausschuss: Michael Sittler (SPD, Kreis Siegen-Wittgenstein), Stellvertreter Klaus-Dieter Hoffmann (CDU, Bielefeld)

Ausschuss Jugendheime: Dieter Gebhard (SPD, Gelsenkirchen), Stellvertreterin Helga Schuhmann-Weßollek (CDU, Kreis Recklinghausen)

Ausschuss LWL-Pflegezentren und Wohnverbünde: Karen Haltaufderheide (Grüne, Ennepe-Ruhr-Kreis), Stellvertreterin Stephanie Pohl (CDU, Kreis Borken)

Klima- und Umweltausschuss: Martina Müller (Grüne, Hochsauerlandkreis), Stellvertreter Ulrich Häken (CDU, Kreis Soest)

Ausschuss Maßregelvollzug: Kai Abruszat (FDP, Kreis Minden-Lübbecke), Stellvertreter Stefan Weber (CDU, Münster)

Ausschuss IT und Digitales: Michael Schönbeck (CDU, Kreis Herford), Stellvertreter Markus Knapp (SPD, Bochum).