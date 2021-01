Anwohner der Dormagener Straße sind besorgt über wilde Müllkippen. Insbesondere im hinteren Bereich der Straße in Waldnähe häufen sich alter Hausrat, kaputte Möbel und auch Hausmüll. Abgemeldete Autos hinterlassen Ölflecken auf der Fahrbahn.



Andre Kaiser, stellvertretender Ortsverbandsversitzender der CDU Drewer-Nord, hat etliche Beschwerden gehört und gelesen. Einhelliger Tenor: Immobilienverwalter WVB Centuria und Ordnungsamt unternehmen nichts.

Nicht gewillt, Abhilfe zu schaffen?

CDU-Vorstandsmitglied und Anwohner Alexander Koob hat mehrfach sowohl mit Nachbarn als auch mit Vertretern des Vermieters und der Verwaltung gesprochen. Er hat den Eindruck gewonnen, dass "dass die Akteure jegliche Bereitschaft vermissen lassen, hier Abhilfe zu schaffen."Auch wenn einigen Bewohnern "die üblichen Regeln des Zusammenlebens nicht bekannt seien", sieht der Vorstand des CDU-Ortsverbandes Drewer-Nord den Vermieter in der Pflicht seine Mieter darüber zu informieren und den Müll auf deren Kosten entfernen.

Parallelen zur Rappaportstraße

Kaiser und Koob sehen Parallelen zu den Vorfällen an der Rappaportstraße. "Das ist nun mindestens der zweite Fall, der zum Himmel stinkt", so die CDU-Politiker. "Hat die WVB Centuria etwa ein größeres Mieter-Problem?" Sie wollen am Thema dranbleiben und bieten Betroffenen an, sich bei ihnen zu melden. Kontakt: andre.kaiser@cdu-marl.de.