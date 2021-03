Aufgrund von Arbeiten am Stromkabelnetz durch die Firma Westnetz wird die Ampelanlage an der Kreuzung Bergstraße, Heyerhoffstraße und In den Kämpen am Mittwoch, 17. März, zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr für etwa eine Stunde ausgeschaltet.



Wie die Stadt mitteilt, sind keine besonderen verkehrssichernde Maßnahmen vorgesehen. Im Interesse der Verkehrssicherheit für alle Bürger bittet die Stadtverwaltung um eine vorsichtige und umsichtige Fahrweise sowie um eine verstärkte Rücksichtnahme gegenüber Fußgängern und Radfahrern.