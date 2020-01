Anmeldeverfahren für weiterführenden Schulen in Marl

In Marl steht das Anmeldeverfahren für den Besuch der weiterführenden Schulen in den Startlöchern. Eltern und Erziehungsberechtigte können ihre Kinder für das Schuljahr 2020/2021 im Zeitraum vom 10. bis 13. Februar 2020 anmelden.

Anmeldezeitraum

Wie die Pressestelle der Stadt Marl mitteilt, erfolgt die Anmeldung von Montag, 10., bis Donnerstag, 13. Februar, von 9 bis 13 Uhr an der gewünschten Schule. Eine zusätzliche Anmeldezeit gibt es am Montagnachmittag (10.2.) von 15 bis 18 Uhr. Sollte es berufstätigen Eltern und Erziehungsberechtigten dennoch nicht möglich sein, einen dieser Termine wahrzunehmen, können auch individuelle Zeiten vereinbart werden.

Erforderliche Unterlagen

Erforderliche Unterlagen für die Anmeldung sind das Familienstammbuch, das Halbjahreszeugnis der vierten Klasse im Original und in Kopie sowie der Anmeldeschein, den die Grundschulen ausgeben. Alle Eltern und Erziehungsberechtigten, deren Kinder in diesem Jahr in die fünfte Klasse wechseln, werden Ende Januar von der Stadtverwaltung über das Anmeldeverfahren schriftlich informiert.

Weitere Informationen

Bei Fragen zum Anmeldeverfahren hilft das Amt für Schule und Sport unter der Rufnummer 99-2844 gern weiter. Ansprechpartnerin ist Frau Olek.