Gleich 72 Mitarbeiter hatten kürzlich allen Grund zum Feiern und wurden für lange Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Brigitte Weigel galt ein ganz besonderer Dank, denn sie ist seit 45 Jahren für das Krankenhaus tätig.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass uns so viele Mitarbeiter über einen so langen Zeitraum die Treue halten“, würdigte Geschäftsführer Andreas Hauke im Namen der Betriebsleitung das Engagement der Jubilare. „Ihr fachliches Wissen und die Erfahrung, die sie zum Wohle der Patienten einbringen, sind in einem Krankenhaus ein wertvolles Gut. Und die große Zahl an Jubilaren, die wir heute ehren, zeigt uns, dass in unserem Haus ein gutes Betriebsklima herrscht“, fügte Geschäftsführer Dr. Andreas Weigand hinzu.