Er ist wieder da!

Das Original: Themis der Grieche in Marl-Hüls an der Römerstrasse

an alter Stelle

Römerstrasse 81, 45772 Marl

allerdings mit neuer Telefonnummer:

02365 5050644

Wer kennt ihn nicht noch aus den Zeiten als er im Grill am dicken Stein stand...

der bekannte Grieche der immer WDR-4 Musik laufen hatte.

Zwischendurch stand er nur in Haltern am Baumarkt mit seinem Verkaufswagen.

Seit dem 01.06.2020 kann man die selbstgemachten Köstlichkeiten wieder in Hüls genießen.

Wir wünschen ihm und seinem Team viel Erfolg.

Masken waren nur wegen der Fotos nicht über Mund und Nase!!

Spezialitäten: des Hauses: griechischer Kaffee / Frappee (mittags)

griechisches Gebäck (ständig wechelnd)

ab Mitte Juli kann man über Lieferando bei Ihnen bestellen