Hiermit möchten wir ein Projekt vorstellen, dass in der Corona-Zeit ohne Training geboren und vollendet wurde. Alle Spielerinnen und Spieler des VfL wurden ohne Vorgaben um ihre Lieblingsrezepte gebeten. Ein großer Teil hat mitgemacht und teilweise mit familiärer Unterstützung Rezepte und Fotos eingereicht. Nicht immer waren die Angaben sofort so, dass Nachkochen möglich gewesen wäre und manchmal brauchte es auch einiger Nachfragen und Übersetzungen bis der genaue Name und das Rezept für unser Buch aufbereitet waren.

Herausgekommen sind sowohl klassische Standards traditioneller deutscher Küche, als auch eine große Vielzahl an Rezepten aus vielen anderen Ländern. Unsere Küche ist inzwischen stark international beeinflusst und hier beim VfL kommen noch Lieblingsgerichte vieler Kinder und Jugendlicher dazu, die in den vergangenen Jahren den Weg nach Deutschland gefunden haben und in unseren Mannschaften spielen.

Das Buch ist unterteilt in „Süsses, Gebäck und Kuchen“, „Fisch- und Fleischgerichte“ und „vegetarische Rezepte“.

Sehr gefreut haben wir uns, dass Bürgermeister Werner Arndt uns ein Vorwort geschrieben und auch ein sehr traditionelles Fischrezept eingereicht hat.

Wer in dem Buch blättert, wird viele Vorschläge sowohl für die nächste Kaffeetafel als auch für das nächste Mittagessen finden.

Alle Mitautorinnen und –autoren wünschen schon jetzt einen „Guten Appetit“!

Die Mitarbeit am Buch hat allen viel Spaß gemacht, aber viel lieber würden alle wieder in der Sporthalle sein und regelmäßig beim Training und bei Spielen dem Ball hinterher jagen.

Direkt zu kaufen ist das Buch für 6,- EUR:

• I-Punkt im Marler Stern

(Zur Zeit: vorher anrufen (02365 - 99 43 10) und Termin zur Abholung vereinbaren!)

• Buchhandlung Wystup, Brassertstr. 71

• VfL Hüls Geschäftsstelle, Schwalbenstr. 39

(0 23 65 - 4 32 88 / Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:30 bis 12:30 Uhr und Donnerstag von 15:00 bis 18:00 Uhr)

Eine Bestelladresse ist auf unserer Website „vfl-huels-rollhockey.com“ unter „Kochbuch International“ zu finden!