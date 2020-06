Das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ des Landes NRW unterstützt in diesem Jahr auch wieder Marler Vereine. Darunter der Verein Freibad Hüls e.V. Das Bad freut sich über die finanzielle Unterstützung in Höhe von 52.045 Euro. Das Geld soll in zwei neue, stromsparendere Pumpen investiert werden.



„Ich freue mich sehr, dass wieder ein Marler Verein berücksichtigt wurde und damit die Möglichkeit bekommen hat, eine moderne und bedarfsgerechte Sportstätte anzubieten“, sagt Werner Arndt, Bürgermeister und Vorsitzender des Stadtsportverbandes Marl. Der Verband und die Stadtverwaltung Marl standen dem Freibadverein unter anderem bei der Formulierung der Projektvorschläge und den Anträgen zur Förderung mit Rat und Tat zur Seite.

Neue Pumpen sparen Strom

Das Fördergeld fließt nun in zwei neue Umwälzpumpen für das Bürgerbad Loemühle. Nach Angaben des Vereins seien die alten Anlagen „in die Jahre gekommen“ und „verbrauchen sehr viel Strom“. Mit den modernen Pumpen sollen die Stromkosten künftig erheblich eingespart werden. Das haben Studenten der Elektrotechnik im Rahmen ihrer Diplomarbeit für den Verein errechnet.

Ein weiterer Marler Antrag vom Minigolfclub liegt noch zur Bewertung vor, wie der Stadtsportverband mitteilt. Darüber hinaus hat der Verband noch sieben Anträge der Vereine in der Warteschleife.

Mit dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung, zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und -anlagen gefördert. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen imRahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ gibt es im Internet unter www.land.nrw.de.