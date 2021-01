MARL. Marls Straßen erhalten von nun an über 80 neue Zusatzschilder. Mit dieser Nachricht teilt die Marler Bürgerstiftung nun mit, dass sie den „Heimat-Scheck“ des Heimatministeriums erhalten hat. Konkret gefördert wird das Projekt „Straßengeschichten“, welches die Stiftung gemeinsam mit der Stadt Marl auf den Weg gebracht hat. Das Ziel: Mit Zusatzschildern über Kapitel der Stadtgeschichte, alte Flurnamen oder bedeutende Persönlichkeiten informieren, an die in Marl mit einem Straßennamen erinnert wird.

„Die Corona-Pandemie hat unsere ehrenamtliche Kulturarbeit jedoch leider vollständig zum Erliegen gebracht“, so Uta Heinrich, Vorsitzende der Bürgerstiftung. Umso größer ist jetzt die Freude über die Förderung. Auch bei Matthias Pothmann, der das Projekt initiierte und als Historiker die wissenschaftliche Recherche durchführt.

Für rund 50 Straßen sind "Legendenschilder" angeschafft worden, die die Hintergründe der Bezeichnungen erklären. Pro Monat soll eine Straße damit ausgestattet werden. Den Anfang machte die Victoriastraße in Hüls. Sie bekommt als erste die neuen Tafeln – zum 100. Todesjahr ihrer Namensgeberin: Auguste Viktoria (1852 – 1921) war Deutsche Kaiserin und Königin von Preußen. Als Gemahlin von Kaiser Wilhelm II. engagierte sie sich stark im karitativen Bereich, förderte den evangelischen Kirchenbau und diente auch als Namensgeberin des ersten Marler Bergwerks. Als eine der ersten Marler Straßen wurde sie nach einer Person benannt.

„Mit unserer Idee, die Menschen für die eigene Stadt zu interessieren, wollen wir gezielt in die Siedlungen. Nur so kann Geschichte Teil des Alltags werden“, erläutert Matthias Pothmann. An über 80 Stellen im Stadtgebiet wird die Bürgerstiftung deshalb Infoschilder anbringen, u.a. hier: Rappaportstraße, Garmannstraße, Im Breil, Hüppelswick, Lehmbecker Pfad, Eduard-Weitsch-Weg, Wellerfeldweg, Plaggenbrauckstraße, Heisterkampstraße, Silvertstraße, Op dem Dümmer und Borgsheider Weg.