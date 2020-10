In dieser Woche fällt der Startschuss für den Verkauf des Adventskalenders. Ab dem Wochenende können die Bürger aus Marl und den Nachbarstädten den Kalender zum Preis von nur 5 € kaufen und mit etwas Glück einen der wertvollen Preise im Gesamtwert von über 13.000 € gewinnen. Mit dem Kauf des Kalenders kann man nicht nur seiner Familie, Freunden und Arbeitskollegen eine kleine Freude in der Vorweihnachtszeit machen. Auch zahlreiche kulturelle, karitative und gemeinnützige Organisationen in Marl werden von dem Kauf profitieren, da die beiden Lions Clubs aus Marl mit den Erlösen aus dem Verkauf wieder viel Unterstützung geben wollen. Und das war auch im vergangenen Jahr für viele Marler Unternehmen ein Grund, den Kalender als kleines vorweihnachtliches Präsent für Ihre Mitarbeiter zu erwerben.

Der Lions Club Marl und der Lions Club Marl-im-Revier planen und organisieren diese für beide Clubs bisher größte Benefizaktion seit Mitte des letzten Jahres. Weit über 100 Unternehmen und potenzielle Preisstifter wurden angesprochen, die Verkaufsstellen für den Kalender mussten gewonnen werden, die Preise wurden eingesammelt und gelistet, ein Kalender wurde gestaltet und gedruckt und nicht zuletzt mussten auch noch die behördlichen Genehmigungen eingeholt werden. Für die Organisatoren auch im zweiten Jahr ein Mammutprojekt, das jetzt mit dem Verkauf der 5.000 streng limitierten Kalender ab sofort in die Endphase geht. Der Kalender zeigt als heimatliches Motiv das winterlich verschneite Theater Marl mit der Skulptur La Tortuga. Das Foto hat der Marler Fotograf Horst Drechsel für die Aktion zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Dabei hat er einen kräftigen Wintereinbruch in den frühen Morgenstunden des Heiligabends im Jahr 2010 genutzt, um diesen in Marl eher seltenen Anblick festzuhalten.

„Die Unterstützung durch die örtlichen Unternehmen auch im Corona-Jahr 2020 hat uns überrascht,“ erläutert Anke Eich, Präsidentin des Lions Club Marl-im-Revier. „Wir sind in diesem Jahr auf diese Aktion besonders angewiesen, da alle anderen Veranstaltungen, über die wir Spendengelder realisiert haben, abgesagt wurden. Jetzt konnten wir nicht nur Gutscheine für wertvolle Einkäufe, leckere Restaurantmenüs und Gutscheine für ausgewählte Dienstleistungen sondern auch Geldpreise als Spenden sammeln. Dafür allen Spendern einen herzlichen Dank.“

Hinter den 24 Türchen des Kalenders verbergen sich die über 360 Preise, darunter auch der Hauptpreise über 1.000 €. Dabei hat jeder Kalender eine Gewinnchance, die über eine einmal für jeden Kalender vergebene und auf der Vorderseite eingedruckte Losnummer gesichert wird. Die Gewinner können dann Ihre Preise gegen Vorlage des Kalenders direkt beim Lions Club bis zum 31.1.2021 einlösen. Die Ziehung der Losnummern erfolgt unter juristischer Aufsicht. Die Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember 2020 auf den Internetseiten der beiden Clubs und in der Marler Zeitung veröffentlicht. Auf der Rückseite des Kalenders findet man natürlich alle Informationen und Kontaktadressen.

„Der Verkauf der Kalender wird durch alle Mitglieder unserer Clubs durchgeführt. Darüber hinaus hoffen wir, dass die zusätzlichen Verkaufsstellen und auch der Absatz über die Webseiten der Clubs hilft, den Kalender unter das Volk zu bringen,“ ergänzt Steve Meyer, Präsident des Lions Clubs Marl.

Darüber hinaus ist der Kalender ab sofort auch bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich:

Finken Apotheke, Finkenstraße 61-63, 45772 Marl

Finken Apotheke am Marienhospital, Hervester Straße 55, 45768 Marl

Finken Apotheke Im Klinikpark, Lipper Weg 9, 45770 Marl

Optik Nehm, Hülsstraße 24, 45772 Marl

I-Punkt im Marler Stern

Sparkasse Vest Recklinghausen, Filialen in Marl Bergstr.8 und Bachackerweg 84

Raiffeisen Emscher-Lippe, Hochstr. 76

Weitere Verkaufsstellen sind auf den Internetseiten der beiden Clubs aufgeführt.

Eine Bestellung Adventskalender ist auch online und der Adresse www.lions-marl-im-revier.de/bestellungen

Weitere Informationen zum Kalender und zur Arbeit der beiden Charity-Clubs:

www.lionsclub-marl.de

www.lions-marl-im-revier.de