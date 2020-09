Der Tanzsportclub Schwarz-Silber Marl e.V. bietet erstmalig im Kreis Recklinghausen einen Workshop für den neuen Fitness-Trend athleticflow™ an. Am Samstag, den 12. Sept. zeigt TSC-Trainerin Annika Tietze, erste athleticflow™-Trainerin im Kreis, was dieses besondere Trainingsprogramm auszeichnet. Der Workshop findet von 16:00 bis 17:30 Uhr im Tanz-Sport-Zentrum des TSC (Goethestr. 37, 45768 Marl) statt.

„Hier trifft High Intensity Interval Training (HIIT) auf ruhige Yoga-Flows”, berichtet Annika Tietze begeistert und erklärt weiter: „Wer nur intensive Workouts macht, wird zwar stärker, erhöht aber auch die körperliche Anspannung. Wer ausschließlich Yoga macht, wird zwar beweglicher, aber nicht unbedingt stärker und ausdauernder.Die einfachste Lösung ist eine Kombination aus beidem für mehr Vielseitigkeit im Training!“ Die HIIT-Elemente fordern maximale Anstrengung und verbrennen mit kurzen Erholungsphasen viele Kalorien. Im Gegensatz dazu sorgt das sanfte Yoga für Ausgeglichenheit und Entspannung. Der Wechsel zwischen den sehr unterschiedlichen Anforderungen verlangt volle Konzentration und sorgt für mehr Spaß beim Training. Ab Herbst wird die neue Trendsportart in den wöchentlichen Trainingsplan des TSC aufgenommen.

Nähere Informationen unter www.tsc-schwarzsilber-marl.de. Der Workshop kostet 5€ für TSC-Mitglieder, 10€ für Nicht-Mitglieder. Anmeldung erforderlich unter Tel. 02365/83911 oder per e-Mail an a.tietze@tsc-schwarzsilber-marl.de .