Prof. Dr. Tanja Legenbauer ergänzt das Vorstandsteam der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Tanja Legenbauer, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Leiterin der Forschungsabteilung der LWL Universitätsklinik Hamm ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (DGKJP). Sie wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung Ende Mai auf dem Kongress der DGKJP in Magdeburg in das Vorstandsteam gewählt.





interdisziplinäre Arbeit

Für die kommenden zwei Jahre verstärkt Tanja Legenbauer nun das Vorstandsteam. In ihrer neuen Funktion möchte sie die interdisziplinäre Arbeit sowie das Thema Nachwuchsförderung vorantreiben. "Insbesondere vor dem Hintergrund des neuen Psychotherapiestudiums stehen viele Herausforderungen auch für die Kinder- und Jugendpsychiatrie an", sagt Tanja Legenbauer. "Die Sicherung der Versorgung ist nur gewährleistet, wenn wir guten und ausreichend Nachwuchs ausbilden. Dafür setze ich mich gerne ein."

Die Deutsche Gesellschaft

für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e.V. ("DGKJP")

ist die medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft der Fachärzt:innen für "Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie", der psychologischen und pädagogischen Psychotherapeut:innen und anderer auf dem Gebiet tätiger Wissenschaftler:innen und Professionen. Der Vorstand wird von den Mitgliedern der Gesellschaft gewählt, vertritt deren Interessen und besteht aus sieben Vorstandsmitgliedern.