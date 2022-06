Stadt Marl überreicht die Jubiläums-Ehrenamtskarte an Siegfried Baldauf

Die Stadt Marl hat am Donnerstag (23.06.) die Jubiläums-Ehrenamtskarte an den Marler Siegfried Baldauf überreicht. Der 81-Jährige ist seit 38 Jahren im Julie-Kolb-Seniorenzentrum bei der Arbeiterwohlfahrt am Lipper Weg ehrenamtlich tätig. Angefangen hat alles mit der Heimaufnahme seiner Mutter im Jahre 1982.

Helfen bei Ausflügen, Spaziergängen, Feierlichkeiten

Siegfried Baldauf begleitete viele Jahre seine Mutter, dann half er auch anderen Bewohnerinnen und Bewohnern. Der Marler begleitet seit 1991 Seniorinnen und Senioren des Julie-Kolb-Seniorenzentrums bei Ausflügen, wie beispielsweise in den Zoo oder zum Kemnader See. Aber auch bei Spaziergängen, bei einem Marktbesuch und bei internen Feierlichkeiten und Gruppenangeboten ist Siegfried Baldauf vor Ort.

„Das Engagement ist wirklich bemerkenswert“

„Wenn die Bewohnerinnen und Bewohner Freude und Spaß haben, freut mich das ungemein. Dann bin ich auch glücklich“, sagt der 81-Jährige. Und genau das ist der Grund für seine ehrenamtliche Tätigkeit, die er, als er in den Vorruhestand gegangen ist, vertieft hat. Siegfried Baldauf ist zum Teil acht Stunden am Tag vor Ort. „Zuhause rumsitzen und Däumchen drehen, das ist nichts für mich“, sagt der Vorsitzende des Nutzerbeirates.

Über die Ehrenamtskarte

Bereits seit 2009 honoriert die Stadt Marl mit der Ehrenamtskarte das Engagement der Marler Bürgerinnen und Bürger, die in besonderer Weise freiwillig und ehrenamtlich tätig sind. Die Voraussetzungen für den Erhalt der Ehrenamtskarte ist ehrenamtliches bzw. bürgerschaftliches Engagement von durchschnittlich wenigstens fünf Stunden in der Woche bzw. 250 Stunden im Jahr. Zudem muss die ehrenamtliche Tätigkeit ausschließlich für Dritte und im Gebiet der Stadt Marl erbracht werden. Die ehrenamtliche Tätigkeit muss außerdem vor Antragstellung bereits über zwei Jahre ununterbrochen geleistet worden sein.

Die Jubiläums-Ehrenamtskarte

Zusätzlich zur Ehrenamtskarte NRW führt das Land eine unbegrenzt gültige Jubiläums-Ehrenamtskarte für langjähriges ehrenamtliches Engagement ein. Die Jubiläums-Ehrenamtskarte ist eine besondere Ergänzung der seit 2008 bestehenden Ehrenamtskarte NRW. Die Jubiläums-Ehrenamtskarte kann erhalten, wer sich seit mindestens 25 Jahren oder länger ehrenamtlich engagiert. Die geltenden Vergabekriterien entfallen hierbei. Mit der Jubiläums-Ehrenamtskarte können die Karteninhaber landesweit alle Vergünstigungen für Ehrenamtskarteninhaber in Anspruch nehmen.

Antrag

Interessierte, die diese Voraussetzungen erfüllen, können sich ihre ehrenamtliche Tätigkeit von der Trägerorganisation bestätigen lassen und die Ehrenamtskarte ab sofort unter www.engagiert-in-nrw.de/kommunen-mit-ehrenamtskarte beantragen. Bei weiteren Fragen stehen Christine Becela (Telefonnummer: 02365 99-2285, E-Mail: Christine.Becela@Marl.de) oder Caroline Glücksberg (Telefonnummer: 02365 99-2296, E-Mail: caroline.gluecksberg@marl.de) zur Verfügung.